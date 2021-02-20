Karaman'ın Ermenek ilçesi ile 26 köy karantinaya alındı

Ermenek ilçesinde son günlerde artan korona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplantı yaptı. Yapılan toplantı sonrası ilçede 22-26 Şubat tarihleri arasında karantina kararı alındı. Buna göre; ilçe merkezi ile ilçeye bağlı 2 belde ve 26 köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.İlçe merkezi ve köyler arasında cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri de yasaklandı. İlçede yaşayan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılayabilmesi için market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

22 Şubat saat 05.00'da başlayacak karantina, 26 Şubat 21.00'de sona erecek. Karantinan kararının alınmasının ardından ilçe girişlerinde polis ve jandarma ekipleri kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini sıklaştırdığı görüldü.

Karantina kararı alınan Ermenek ilçe merkezi ile köylerdeki pozitif vaka sayısının 90'ı bulduğu, temaslı sayısının da 150'nin üzerinde olduğu öğrenildi.

Zekeriya Başar

