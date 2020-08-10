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Karaman'ın istifası bekleniyor

Karaman'ın istifası bekleniyor
Karaman'ın istifası bekleniyor

Yeni Malatyaspor'a büyük umutlarla gelen ancak bekleneni veremeyen Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın istifa etmesi bekleniyor.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek konuyla ilgili Malatya'nın yerel bir kanalına yaptığı açıklamada teknik direktör Karaman'la bir görüşme yaptığını ve tecrübeli hocadan istifasını istediklerini söyledi. Karaman'ın sarı-siyahlı yönetimin bu talebi üzerine kulüpten kalan alacağını tahsil etmek için girişimlere başladığı ifade ediliyor. Karaman'ın yeni sezonda bir takımın başında göreve başlaması halinde Yeni Malatyaspor'dan herhangi bir hak talebinin kalmayacağı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor yönetiminin Karaman'ın istifasının ardından yeni teknik heyetini bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.

Bu arada kamp çalışmaları için bugün itibariyle Malatya'da toplanacak sarı-siyahlı takımın başında sportif direktör Ali Ravcı'nın çıkacağı bildirildi.

Mehmet Türel
 

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