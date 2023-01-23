Karamanoğlu Mehmet Bey'in yaptırdığı 800 yıllık cami halen ayakta

Sultandağı ilçesinde ilk yapılışında toprak damlı olduğu sanılan Çarşı Cami'nin kuzey ve doğu cephelerinde iki kapısı bulunmakta. Güney cephede üç, diğer cephelerde de ikişer pencere ile ibadet mekanı aydınlatılmış. İçeride kuzey yönünde kadınlar mahfili ikinci katı oluşturmaktadır. Kuzey doğu köşesindeki minare kesme taş kaide üzerinde tuğla gövdeli olarak inşa edilmiş. Caminin önünde Laleli Çeşmesi ismi verilmiş bir çeşme bulunmakta. Çeşmeye bu ismin verilmesi ayna taşı üzerindeki iki selvi ile lale motiflerinden kaynaklanmaktadır.

Gökten Ceylan

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