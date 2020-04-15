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Karantina altına alınan köyde bir pozitif vaka daha çıktı

Karantina altına alınan köyde bir pozitif vaka daha çıktı
Karantina altına alınan köyde bir pozitif vaka daha çıktı

Adıyaman’da, karantina altına alınan Aşağı Karakuyu köyünde fabrika çalışanı olan 1 genç kızın korona testi pozitif çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışmakta olan 1 kişinin korona testinin pozitif çıkmasından dolayı fabrika işçileri ile aileleri gözlem altına alınmıştı. Yaklaşık 100 çalışan ve ailelerinin gözlem altında tutulduğu olayda fabrika çalışanlarından 25 tanesinin Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde, 12 tanesinin de yine Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu köyünde ikamet etmesi sonucu her iki köy karantina altına alınmıştı. Jandarma ekiplerince her iki köyün giriş ve çıkışları kapatılmış ve kimsenin geçişine izin verilmemişti. Karantina altında tutulan Aşağı Karakuyu Köyünde ikamet eden fabrika işçilerinden 18 yaşındaki Ş.Ö., isimli genç kızın test sonuçları pozitif çıktı. Ş.Ö'de korona virüsünün tespit edilmesi sonrasında yapılacak olan işlemlerin ardından Ş.Ö'nün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınacağı belirtildi.

Kürşat Aktaş
 

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