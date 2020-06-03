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Karantina bölgesinden kaçmaya çalışırken yakalandı

Karantina bölgesinden kaçmaya çalışırken yakalandı
Karantina bölgesinden kaçmaya çalışırken yakalandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir mahalle korona virüs nedeni ile karantinaya alındı. Geçtiğimiz gün karantinaya alınırken 17 kişide görülen korona virüsün bulaştığı kişi sayısı 65'e yükseldi. Öğle saatlerinde karantina bölgesinden kaçmaya çalışan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Karantina bölgesinden kaçmaya çalışırken yakalandı - Tıkla İzle

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi. Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplamda 17 kişide görülen virüsün bulaştığı kişi sayısı 65'e yükseldi. İncelemenin ardından mahalle jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Bugün öğle saatlerinde karantina bölgesinden kaçmaya çalışan Eyüp D. (31), jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında tespit edildi. Eyüp D., güvenlik güçlerinin çalışması ile kısa sürede yakalanarak tutanak tutulup evine geri gönderildi.

Murat Başal

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