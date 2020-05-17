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Karantina gemisi Japonya'dan ayrıldı

Karantina gemisi Japonya'dan ayrıldı
Karantina gemisi Japonya'dan ayrıldı

Korona virüs salgını nedeniyle Japonya'da 2 hafta karantina altında tutulan Diamond Princess adlı gemi, Malezya'ya gitmek üzere Japonya'dan ayrıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle Şubat ayında Japonya'da 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı yolcu gemisinin dün ülkeden ayrıldığı açıklandı. 3 bin 700 yolcu ve mürettebatı ile Yokohama Limanı'nda demirli kalarak dünya kamuoyunun dikkatini çeken gemi, dün Malezya'ya gitmek üzere yola çıktı.

Diamond Princess'ın Yokohama Limanı'ndan ayrıldıktan sonra ilk olarak Japonya Sağlık Bakanlığı denetiminde dezenfekte edildiği açıklanırken, ardından 5 kilometre mesafedeki bir tersanede bakımdan geçtiği öğrenildi. Tekrar hizmete girip girmeyeceği henüz açıklanmayan gemi, bir süre Malezya'da demirli kalacak.

3 bin 700 yolcu ve mürettebatı ile iki hafta Yokohama'da demirli kalan Diamond Princess'daki karantina süreci 19 Şubat'ta sona ermiş, enfekte olmayan yolcular kademeli olarak gemiyi terketmişti. Birçok ülke gönderdiği uçaklarla vatandaşlarını Japonya'dan tahliye etmişti. Gemide 712 kişiye virüs bulaşmış, tığı 13 yolcu ise hayatını kaybetmişti.

Burak Ersoy

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