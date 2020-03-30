Karantina haberleri peş peşe geldi! Köyler ve mahalleler karantinaya alındı

Günün ilk karantina haberi Çorum'dan geldi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy Korona virüsü şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Yeni tip Korona virüsü tedbirleri kapsamında, karantina altına alınan yerler:

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy Korona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, “Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır” denildi.

Yeşildere köyü sessizliğe büründü

Pozitif korona virüs tespit edildiği bildirilen Simav'ın Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş.

Kütahya'nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 haneli ve 900 kişinin yaşadığı, eski adı Darıcı olan Yeşildere köyünde başlatılan karantina uygulamasından sonra, köy sessizliğe büründü.

Alınan bilgiye göre, Simav'ın Yeşildere köyünden bir vatandaşta belirlendiği bildirilen korona virüs pozitif vak'ası sebebiyle, köy karantinaya alındı. Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş başladı.

Karantina uygulaması başlatılan Yeşildere köyünde zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkılmaması için camiden ilan yapılırken, Jandarma ekipleri tarafından köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alındığı belirtildi.

Gümüşhane'de muhtarlardan köylere dönmeyin çağrısı

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, bir köyün koronavirüs salgını nedeniyle karantina alındığı Gümüşhane'de gurbetçilere köylere dönmeyin çağrısı yaptı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyünün koronavirüs hastalığı tehdidi nedeniyle karantinaya alınmasının ardından birçok köy muhtarı sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak gurbetçi vatandaşların köylerine gelmelerini ertelemelerini istedi.

Bu minvalde tüm muhtarlar adına açıklama yapan merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, bütün dünyayı etkileyen koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını ile ülke genelinde başlatılan mücadelede muhtarların da gece gündüz demeden vatandaşları bilgilendirdiğini, bunun yanında köy ve mahallelerde bulunan 65 yaş üstü vatandaşları tespit edip ihtiyaçlarını belirleyerek onlara yardımcı olmak ve sağlıklarını korumak için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Yaptığı açıklamada muhtarların Vefa Sosyal Destek Grubu ile 24 saat irtibatta olduklarını, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için azami gayret gösterdiklerini dile getiren Demir, il dışından köylere gelenleri tespit ederek onların bilgilerini Jandarma'ya bildirip karantinaya alınması gerekenleri sıkı takip ettiklerini belirtti.

Muhtarlar olarak üzerlerine düşen ne varsa yaptıklarını, bütün bunların yanısıra köy ve mahallelerine gelecek olan hizmetleri de ihmal etmeden takip ettiklerini ifade eden Demir, “Bu salgın hastalıkla mücadelede ne gerekiyorsa yaparak devletimize ve özellikle de sağlık çalışanlarımızın işini kolaylaştırdığımızın farkındayız. Özellikle yaşlılarımızın bir çınar olduğunu ve bu çınarlarımızı kaybetmemek için canla başla mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu konuda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Evden çıkmanın ne derece riskli olduğunu, sosyal mesafenin korunmasında vatandaşlarımızı uyararak durumun ciddiyetini dilimiz döndüğünce anlatmaktayız. Bütün bu çalışmalar yürütülürken de kurallara uymayanları uyararak ısrar edenleri ise ilgili kurumlara bildirip tedbir alınması yönünde de bir sorumluluğumuzun olduğunun bilincindeyiz” dedi.

Biran önce bu salgın hastalıktan ülkemizin kurtulması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Demir, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hasta olanlara da acil şifalar diliyoruz. Bu hastalıkla mücadele eden başta sağlık personelimiz, güvenlik güçlerimize ve bütünkurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Biran önce bu salgından kurtulmamız için dua ediyoruz” diye konuştu.

Van'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ile mezra karantinaya alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs şüphesiyle Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrası İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmıştır. Daha öncede Çaldıran ilçesi Han Mahallesi, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları karantinaya alınmıştı” denildi.

Ankara'da umrecilerin karantinası devam ediyor

Umre'den getirildikten sonra Ankara'da karantina altına alınan vatandaşların 14 günlük karantina süresi dün doldu. Son kontrollerde bazı kişilerde Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine tahliye edilmeyen umrecilerin karantina süreci devam ediyor.

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler kapsamında, 15 Mart'ta Umre'den Ankara'ya getirilen 3 binden fazla umreci, Gölbaşı‘nda bulunan KYK yurtlarında karantina altına alındı. Ankara'da gözlem altında tutulan umrecilerin, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından dün tahliye edilmesi bekleniyordu. Yapılan son testler sonucunda, 14 gündür karantina altında bulunan kişilerden bazılarının Korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testi pozitif çıkan hastalar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, karantina süresi dolan diğer umreciler de tahliye edilmedi. Umrecilerin Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarındaki karantina süreci devam ediyor.

Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Karacaviran köyü sakinleri Korona (Covid-19) virüs salgını nedeniyle köy girişlerini kapatarak hem kendilerini hem de köyü karantinaya aldı.

Gerger ilçesine bağlı Karacaviran köyünde Korona virüs şüphesi olmamasına rağmen tedbir amacıyla köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Yaklaşık 10 haneli Karacaviran köyü sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bilim Kurulu'nun 'Evde kal, Sosyal mesafeyi koru, Hijyene dikkat et, Hayat eve sığar' çağrısına uyarak virüs salgınından dolayı köye giriş ve çıkış yasaktır' uyarı tabelasını yerleştirdiler.

Virüsün, tedbirden daha büyük olmadığına dikkat çeken Karacaviran köyü sakinlerinden Rüstem Bakırcıoğlu, “Korona virüsün etkileri ile ilgili insanlar yeterli derecede dikkati vermedikleri için biz de böyle bir şey kendi köyümüz için düşündük. İnşallah herkeste bir duyarlılık olur ve daha dikkatli olurlar. Televizyonlarda hükümet, sağlık bakanlığı ve cumhurbaşkanlığı bu konuda çok bahsediyorlar. Doktorların da bu virüs ile ilgili yaptığı açıklamalara göre bu virüs, tedbirden daha büyük değildir. Onun için önce tedbirinizi kendiniz alın deniliyor. Biz de kendi tedbirimizi aldık. insanların duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

Karacaviran Köyü sakinlerinden Asım Bakırcıoğlu ise “Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız her gün açıklama yapıyorlar. Çok acil durumlarınız olmadıkça dışarı çıkmayın. Hastanelere gitmeyin. Herkes kendini karantinaya alsın. Evinizde kalın diyarlar. Biz de hem kendimizi, hem de kendi köyümüzü karantinaya aldık. İstanbul ve ya başka şehirlerden gelen eş dost ve akrabalarımız kendi memleketlerine geliyorlar. Bizi ziyarete gelmek istiyorlar. Onlara gelmeyin de diyemiyoruz. Baktık çare yok böyle bir uygulama yaptık. Köyümüzün giriş ve çıkışlarını kapattık. Virüsten dolayı köye giriş yasaktır yazısını yazdık. Sadece bizim değil bütün insanların bu ara evlerinde olması onların sağlığı için hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Kendilerini karantinaya almazlarsa büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalabileceklerini vurgulayan köy sakinlerinden İbrahim Bakırcıoğlu ise, “Bu aralar hem kendimizi hem de köyümüzü karantinaya almazsak büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşündük. Çünkü şöyle bir durum var. Hastalık başladığından bu yana genel olarak kırsal kesimlere ciddi anlamda bir yoğunluk başladı. Bir göç başladı. Bu göçte de aynen bayramlarda yaptığımız gibi çevreyi sağı solu ziyaret etme, eş dost ziyaret etmek gibi bir durumun söz konusu oluyor. Bu da ciddi bir sorun. Mümkünse kendi evlerimizde oturalım. Hastalık bizi etkilemiyorsa dahi bunu en azından büyüklerimizi, geleceğimizi, çocuklarımızı düşünerek yapmamız gerekiyor. Mümkünse evimizde oturalım. Kimseyi kırıp dökmemek için köyümüzün yolunu şimdilik kapattık. Bu virüs bitince her şey yoluna girince tekrar yolumuzu herkese açacağız” ifadelerini kullandı.

Kılıç köyü sakinlerinden Hamza Kılıç ise “Karacaviran bizim komşu köyümüz. Gerçekten kendilerini tebrik ediyoruz. Çok güzel yerinde bir hareket. Keşke bütün köyler aynısını yapsa. Böylelikle bu illetten kurtuluruz inşallah. Çok güzel yerinde bir hareket kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.



Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde İstanbul'dan gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köyün karantinaya alındığını açıkladı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Mazgirt ilçemiz Geçitveren köyümüzde İstanbul'dan gelen bir vatandaşımızda Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köyümüz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca karantinaya alınmıştır. Korona virüs testi pozitif çıkan hastamızın da tedavisine Tunceli Devlet Hastanemizde devam edilmektedir Başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımızdan gelen genelgelerdeki hususlar da ilk günden itibaren titizlikle yerine getirilmektedir" denildi.

Gediz'de bir kişide Korona virüs Covid-19 tespit edildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Korona virüs Covid-19 testi pozitif çıkan Cemil Sarman isimli şahıs tedavi için Kütahya'ya gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, yaşadığı rahatsızlık üzerine hastaneye başvuran Cemil Sarman tedbir amaçlı Kütahya'ya sevk edildi. Kütahya'da yapılan test sonrası Korona virüs pozitif olarak belirlendi. Bunun üzerine hastanın Gediz'de temasta bulunduğu şahıslar tespit edilip evlerinde izole edildi.

Gedizli vatandaşlar, gereksiz yere dışarı çıkmamaları, evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları hususunda kurallara uymaları için uyarılarda bulunuldu.

Bu adada, Uluoymak ve Ergenekon mahallerindeki 46 evin karantinaya alındığı öğrenildi.

Tüm köylerde ev karantinası başlatıldı

Düzce Valiliği tarafından il genelinde bulunan tüm köylerde ev karantinası uygulaması başlatıldı. Köye şehir dışından gelen her kişi "Ev karantinasına" alınarak 14 gün takip edilecek.

Düzce İl Pandemi Kurulunun gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında il genelinde bulunan 278 köy muhtarına yeni kararları açıkladı. Buna göre il genelinde tüm köylerde ev karantinası süreci başlatıldı. Alınan bilgilere göre, Düzce'ye başka bir şehirden gelen tüm vatandaşların korona virüs (COVİD-19) hastalığı açısından geldiği tarihten itibaren ev karantinası başlatılacak. Muhtarlara gönderilen ‘Evde COVİD-19 kapsamında büyükşehir/başka şehirlerden gelenler için Karantina Bilgilendirme ve onam formu ile il dışından gelenlerin takibi yapılacak. Her vatandaşa da durum tebliğ edilecek. Gelen vatandaşlar ikametlerinde 14 gün boyunca çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri konusunda bilgilendirme muhtarlar tarafından yapılacak. Ayrıca muhtarlar köy genelinde tüm vatandaşlara gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda da anons yapacak.

Başkale'de iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesinde Korona virüs şüphesiyle bir mahalle ve bir mezra karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Korona virüs şüphesiyle Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrası İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya aldı. Jandarma ekipleri tarafından mahalle giriş ve çıkışa kapatılarak, geçişlere izin verilmiyor.

Daha öncede Çaldıran ilçesi Han Mahallesi, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları karantinaya alınmıştı.





Ardahan'da geçiş güzergâhlarında 'Korona virüs' denetimi

Ardahan'da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

Ardahan'da Korona virüs önlemleri kapsamında jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan tedbirler doğrultusunda şehrin giriş ve çıkış noktalarında sağlık ekipleri tarafından araç sürücü ve yolcuların ateş ölçer cihazla ateşleri ölçülüyor. Kentin giriş ve çıkışında yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurulup yolcuların ateşi ölçülüyor. Cihazlarla ateş kontrolü yapılan kişiler kayıt altına alınıyor. Tedbir kapsamında vatandaşların adresleri alınarak, 14 günlük karantina süresi uygulanıyor.

Kentte ayrıca Korona virüsü önleme tedbirleri kapsamında, 3 olan denetim noktaları 5'e çıkartılarak gerekli denetimler yapılıyor.

Bayburt'ta iki köy Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Bayburt'ta merkeze bağlı 2 köy Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt'ta Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 2 köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kararın Covid-19 ile mücadele kapsamında verildiği duyurulan açıklamada, "İlimiz merkez ilçesine bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 30 Mart 2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır” ifadesi kullanıldı.





