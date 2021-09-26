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Karantina ihlali manzaraları değişmedi: Temaslı öğrenci en işlek caddede alışveriş yaparken tespit edildi

Karantina ihlali manzaraları değişmedi: Temaslı öğrenci en işlek caddede alışveriş yaparken tespit edildi
Karantina ihlali manzaraları değişmedi: Temaslı öğrenci en işlek caddede alışveriş yaparken tespit edildi

Kırıkkale'de sınıfı karantinaya alınan temaslı öğrenci, kentin en işlek caddesinde alışveriş yaparken tespit edildi. Karantina ihlali yapan öğrenci, ekip aracıyla evine gönderilirken, babasına da 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Karantina ihlali manzaraları değişmedi: Temaslı öğrenci en işlek caddede alışveriş yaparken tespit edildi - Tıkla İzle

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, Covid-19 pozitif vaka tablosundaki artışın önüne geçmek için 24 saat esasına göre denetim yapıyor. Kentin farklı noktalarında devriye gezen ekipler, HES kodu kontrollerini gerçekleştiriyor.


Kentin en yoğun olduğu Zafer Caddesi'nde denetim yapan ekipler, HES kodu sorgusunda Ö.B.T. (10) isimli öğrencinin temaslı olduğunu tespit etti.

Sınıfı karantinaya alınan temaslı öğrenci Ö.B.T., kırtasiyeden çıktı almak için dışarı çıktığını söyledi. Denetim ekipleri, öğrenciyi ekip aracıyla evine gönderdi. Babasına da 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

Hasan Ay
 

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