Karantina nedeniyle belediyede sadece 2 kişi görev yapıyor

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçe Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun makam şoförü olarak görev yapan Nevzat Kotbaş'a yapılan Korona testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Kotbaş'ın ardından Başkan Nuhoğlu kendisi gibi belediye personelini de evlerine göndererek izole ettirdi. Bu süreçte vatandaşların çağrılarına da yanıt vermek isteyen Çarşıbaşı Belediyesi'nde nöbet sistemine geçildi. 42 personelin çalıştığı belediyede bu sayı 2'ye indirildi.

Çarşıbaşı Belediyesi Büro Elemanı Turan Kabataş, bu süreçte halka hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, “Ülkemizde ilk defa Korona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından belediyemiz olarak İçişleri Bakanlığının da yayınlamış olduğu genelgelere istianen gün itibariyle nöbetçi sistemi başlamıştı. Bütün birimlerimizde birer arkadaş kalacak şekilde gün gün çalışmaya başladık. Bu süreçte geçtiğimiz hafta bir arkadaşımızda test sonucu pozitif çıktı. Kendisi şuanda tedavi altında. Görüşüyoruz, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. O gün itibariyle belediyemiz tüm personelini eve gönderdi. Gün içerisinde belediyemize gelen bütün telefonlara bakıyoruz. Rutin işlemlerimizi yapıyoruz. Diğer personellerde bu süreçte herhangi bir belirti görülmedi. Belediye başkanımızın da sağlığı gayet yerinde. Kendini evde izole ediyor. Halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.

Gelen çağrıların hepsini 24 saat boyunca cevaplandırdıklarını dile getiren Kabataş, “Yazı işlerimize gelen evrakları takip etmeye çalışıyoruz. Temizlik işlerimizde de nöbet sistemi ile çöpler toplanıyor. Hizmet vermeye devam ediyoruz. Belediyemizde 42 personelimiz var. Sadece bir arkadaşımız testi pozitif çıktı” ifadelerini kullandı.

Belediye personeli evlerine gönderilerek izole edildi

Çarşıbaşı Belediyesi'nden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu diğer belediye personellerinin evlerine gönderilerek izole edileceği belirtilerek, “Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında belediyemizde dejenfeksiyon çalışmaları ilk günden itibaren yapılmış olup gerekli tedbirler alınmıştır. Belediyemiz bu süre zarfında nöbet sistemine geçerek her birimimizde nöbetçi personel bırakılarak hizmet vermeye devam edilmiştir. Bugün belediyemiz personellerinden Nevzat Kotbaş'a yapılan test sonucu pozitif çıkmış olup kendisinin genç, dinamik ve genel olarak sağlık durumunun iyi olduğunu sizlere bildirmek isteriz. Personelimize acil şifalar diliyor yakın zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Bu hususta Belediye Başkanımız Mümin Nuhoğlu'nun sağlık durumu iyi olup, belediye personellerimiz tedbir amaçlı evlerine gönderilerek 14 gün izole edileceklerdir” ifadelerine yer verilmişti.

Ozan Köse

