İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü
Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan karantinada Talas ilçesinde yardım dağıtan Türk Kızılayı ekibinin eşeğin üzerinde evine giden bir vatandaşa da yardımda bulunduğu görüntüler büyük ilgi gördü.

 Korona virüs salgını çerçevesinde uygulanan kısıtlamalarda ve oluşturulan Vefa Gruplarında bulunan Türk Kızılayı ekibi, 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Türk Kızılayı Talas Şubesi tarafından Çatakdere Mahallesi'ndeki vatandaşlara yardım dağıtıldı. Sokak sokak dağıtılan yardımlar sırasında eşeğin üzerinde evine dönen bir vatandaşa da yardım eden ekibin görüntüleri büyük ilgi gördü.
Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, Talas ilçesinde 22 mahallede yardım dağıtımında bulunduklarını söyledi.

Alparslan Ötüken
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.