İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantinada olması gereken yaşlı adam dükkanında yorgan dikerken yakalandı

Karantinada olması gereken yaşlı adam dükkanında yorgan dikerken yakalandı
Karantinada olması gereken yaşlı adam dükkanında yorgan dikerken yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karantinadan kaçarak dükkanında yorgan diken şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak KYK yurduna götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, cadde üzerinde bulunan bir yorgancıda denetim yaptı.

Evinde karantinada olması gereken Nevzat T.'nin (81) dükkanında yorgan diktiğini tespit eden ekipler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Hakkında idari yaptırım kararı düzenlenerek cezai işlem uygulanan Nevzat T., ambulansla KYK yurduna götürüldü. Çevredeki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Ali Göç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.