Karantinada temizlik yapacakların dikkat etmesi gerekenler

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şadiye Sarataş, koronavirüs salgını nedeniyle ev temizliğine kendini kaptıranları boyun ağrılarına ve sakatlanmalara karşı uyardı. Dr. Sarataş, özellikle ev işlerinde vücudun düz pozisyonda olmasının omurga sağlığı açısından önem teşkil ettiğini belirterek, "Evi süpürürken öne doğru eğilip kaslarınıza yük bindirmeyin, süpürge sapını uzatın ve dik pozisyonda kalmaya özen gösterin" ifadelerini kullandı.

"Yerleri eğilerek değil paspasla silin"

Asıl önemli olanın temizliği zamana yayarak, yavaş yavaş yapmak olduğuna işaret eden Sarataş, "Yerleri eğilerek değil paspasla silin. Bunun yerine uzun saplı paspas kullanın. Ütü yaparken, ütü masasını boyunuza göre ayarlayın ve masaya yakın durun. Belden çok fazla öne eğilmeyin, tezgahta çalışırken gövdenizin çok uzakta kalmamasına dikkat edin. Dizlerin üzerinde durmanızı gerektirecek bir iş yapılacaksa, dizlik kullanın ya da dizin altına minder gibi yumuşak bir dayanak kullanın. Kaldırdığınız eşyaların ağır olmamasına dikkat edin. Eşya taşırken vücudunuza yakın olmasına dikkat edin. Gerekiyorsa başkalarından yardım alın. Temizlik sırasında uzun süre aynı pozisyonda kalmayın" şeklinde konuştu.

"Egzersiz öncesi ısının, su içmeyi unutmayın"

Sarataş, öte yandan evde egzersiz yapanları da şu şekilde uyardı, "Kişinin bilinen bir omurga hastalığı yoksa daha önce hiç yapmadığı bir hareketi yaparken yavaş ve az tekrarla başlamalı, zaman içinde zorluk seviyesi ve tekrarını arttırmalıdır. Egzersiz öncesi vücudu ısıtma egzersizleri yapılmalı, egzersiz öncesi ve süresince düzenli aralıklarla su tüketilmeli ve egzersiz sonrası tüm kas gruplarını, her birini gergin bir şekilde 10 saniye süreli esnetilmelidir. Eğer yaptığınız hareket, size çalıştırdığınız kas grubunun olağan yanmasından başka bir ağrı hissettiriyorsa muhtemelen hareketi doğru yapmıyorsunuz ya da fazla tekrar yapıyorsunuz demektir. Bunun gibi ağrı durumlarında tekrar sayısını azaltmalı ve vücudunuzu asla zorlamamalı hareketi aynı şekilde devam ettirmemek gerekiyor".