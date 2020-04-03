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Karantinadaki İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

Karantinadaki İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Karantinadaki İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

Korona virüsü taşıdığı tespit edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantinada bulunduğu evinde ilk kez görüntülendi.

Karantinadaki İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi - Tıkla İzle

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz 27 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurarak evden çalışacağını açıklamıştı. Karantina altında olan İngiltere Başbakanı Johnson evinde ilk kez görüntülendi. Sağlık çalışanlarını alkışlamak için evinin önüne çıkan Başbakan Johnson, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Johnson yaptığı paylaşımda İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür ederek, "Korona virüsüyle savaşmak için yaptığı her şey için NHS'ye ve tüm kritik durumdaki çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten ilham kaynağısınız" ifadelerini kullandı.

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