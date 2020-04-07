Karantinadaki öğrencilerin son kontrolleri yapıldı, virüs bulgusuna rastlanmadı

14 gün önce İtalya'dan karantina altında alınmak üzere 401 öğrenci Samsun'a getirilmişti. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Münevver Ayaşlı Yurdunda kalan 401 öğrencinin tahliye edilmeden önce son kontrolleri yapıldı. Yapılan son kontroller sonucunda öğrencilerin tamamında korona virüs bulgusuna rastlanmadı. Bu süreçte Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı 6 doktor, 4 hemşire ve 4 sağlık memuru öğrenciler ile birlikte karantina altında kaldı. 14 gün boyunca düzenli olarak öğrenciler ile özel ilgilenen sağlıkçılar karantina altındaki 401 odayı tek tek dolaşarak öğrencilerin genel sağlık kontrollerini yaptı. Sağlık sorunu olanlar hekimler tarafından reçete yazılarak tedavi edildi.

"Şu ana kadar öğrencilerimizde virüs belirtisi rastlanmadı"

İtalya'dan gelen 401 öğrencinin tahliye edilmeden önce son kontrollerini yaptıklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Öğrencilerin bugün son kontrollerini yaptık. İlk geldikleri günden itibaren sağlık ekiplerimiz uçaktan indikleri andan itibaren yurtta kaldıkları süre içerisinde her gün günlük kontrollerini yaptıklar öğrencilerimizin Covid-19 şüphesi ile ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Şu ana kadar öğrencilerimizde virüs belirtisi rastlanmadı. Sağlık çalışanlarımız karantina süresi boyunca öğrenciler ile birlikteydi. Her hangi bir acil durumlarında veya farklı bir sağlık problemlerinde gerekli muayenelerini yaparak tedavilerini sağladılar. Öğrenciler ise tek bir odada izole bir şekilde kaldılar. Tahliye edilmeden önce son kontrolleri yaptık. Karantinadan çıktıktan sonra yine evlerinde izole bir şekilde kalmalarını istiyoruz. Biliyoruz ki bu pandemi süreci ne kadar evde izole kalabilirsek, mesafe ve temasa ne kadar dikkat edebilirsek o kadar kolay atlatabiliriz.Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Evlerinizde kalınız. Mümkün oldukça acil bir ihtiyacınız oldukça dışarıya çıkmayınız. Dışarı çıkma ihtiyacınız varsa maske takarak sosyal mesafeye dikkat ediniz" diye konuştu.

14 günü karantina sürecini tamamlayan 401 öğrenci yarın evlerine dönecek.

Furkan Abrek Ünal