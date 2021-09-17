Karantinadaki Putin, Duma seçimlerinde internet üzerinden oy kullandı

Rusya'da halk, parlamentonun alt kanadı Duma'da kendilerini temsil edecek milletvekillerini seçmek için sabahın erken saatlerinde sandık başına giderken, Kremlin Sarayı çalışanlarında korona virüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından kendini karantinaya alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de oyunu kullandı. Putin, karantinada olduğu için oyunu internet üzerinden kullanırken, Rusya liderinin oy kullanma anı Kremlin Sarayı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, Putin'in oyunu kullanması sırasında bilgisayar ekranı gösterilmedi.

Daha sonra açıklama yapan Putin, “Bugün ülkemizde gerçekleşen 8'nci Duma milletvekilliği seçimleri için 3 günlük oylama başladı. Gördüğünüz gibi karantina koşulları altında vatandaşlık görevimi elektronik ortamda çevrimiçi olarak yerine getirdim. Bu oylama sistemi dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor ve Moskova'da defalarca kez kullanıldı. Artık Rusya Federasyonu'nun 7 bölgesinde yaşayan vatandaşlar da bu hizmeti kullanabilir” diyerek Rusya vatandaşlarını elektronik ortamda oylamaya davet etti.

Ülkenin geniş bir coğrafyaya yayılması ve korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 17-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçimler kapsamında Ukrayna'dan ilhak edilen Kırım dahil 12 federal bölgenin başkan ve valisi ile 39 bölgede parlamento vekilleri seçilecek. 19 bölgede ara seçimler, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimleri ve 5 kentte ise yerel seçimler yapılacak. Rusya Federasyonu genelindeki ve Rusya dışındaki temsilciliklerde de 110 milyon seçmen oy kullanabilecek.

Meclisteki 450 sandalye için 14 parti yarışıyor

Rusya'da 19 Eylül Pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek olan seçimlerde Duma'daki 450 sandalye için 14 parti yarışıyor. Hem iktidarda bulunan hem de parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran Putin'in partisi olan Birleşik Rusya, parlamentoda milletvekilleri bulunan Komünist Parti ile Liberal Demokrat Parti ve Adil Rusya Partisi seçimlerde yine daha fazla milletvekili çıkarmak için yarışıyor. Ayrıca Elma Partisi, Yeni İnsanlar Partisi, Vatan ve Sosyal Adalet İçin Emekliler Partisi, Yeşiller Partisi, Gelişim Partisi, Sivil Platform, Özgürlük ve Adalet Partisi ve Yeşil Alternatif Partisi seçimlerde yüzde 5 barajını geçmeye çalışıyor.

Navalny ile bağlantılı kurumlar seçimlere katılamadı

10 Haziran tarihinde Moskova Şehir Mahkemesi, Rus muhalif lider Alexei Navalny ile bağlantısı olan kuruluşları aşırılık yanlısı ilan etmişti. Navalny'nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Yurttaş Haklarını Koruma Vakfı ve Navalny merkezlerinin yöneticileri ve üyeleri bu karar nedeniyle seçimlerde aday olamadı. Şu ana kadar Navalny'nin kapatılan kurumlarının temsilcilerinden seçimlerde aday çıkarılıp çıkarılmadığına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rusya'da 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekili koltuğu için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise bağımsız olarak kendi bölgelerindeki nüfus yoğunluğuna göre belirlenen imza sayılarına göre aday olabiliyor.

Erhan Altıparmak

