Yaklaşık iki aydır karantinada olduğumuz bugünlerde, markalar için sosyal medyanın önemi gittikçe artıyor. Kullanıcılar bu dönemde dünyadaki gelişmeleri takip etmek, yardımlaşmak, ürünler halkında bilgi almak, sevdikleriyle iletişime geçmek, moral bulmak ya da sadece biraz eğlenmek amacıyla sosyal medyayı yakından takip ediyor. Peki, böyle bir ortamda hangi markaların sosyal medya performansı öne çıkıyor?

Karantinanın ikinci ayında sosyal medyanın zirvesinde hangi markalar var?

Yaklaşık iki aydır karantinada olduğumuz bugünlerde, markalar için sosyal medyanın önemi gittikçe artıyor. Kullanıcılar bu dönemde dünyadaki gelişmeleri takip etmek, yardımlaşmak, ürünler halkında bilgi almak, sevdikleriyle iletişime geçmek, moral bulmak ya da sadece biraz eğlenmek amacıyla sosyal medyayı yakından takip ediyor. Peki, böyle bir ortamda hangi markaların sosyal medya performansı öne çıkıyor?

Bu sorunun cevabını on binlerce marka hesabını analiz eden sosyal medya performans endeksi SocialBrands ile öğreniyoruz. Sosyal medyayı kullanan markaların performanslarını tamamen veriye dayalı ölçümleyen SocialBrands'in bu ayki sonuçları da oldukça dikkat çekici!

İlk üçte yer alan markalar: Netflix, Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası

1-30 Nisan dönemine ait verilere göre, başarısını istikrarla sürdüren Netflix ürettiği eğlenceli içeriklerle sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görerek listenin birinci sırasında yer aldı. Özellikle nisan ayında yayına giren “Aşk101” dizisine yönelik paylaşımları yüksek etkileşim topladı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Türk Hava Yolları; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için “TK1920” koduyla özel bir sefer düzenleyerek uçuş rotasını Türk bayrağını simgeleyecek şekilde belirledi. Özel uçuşun reklam filmi sosyal medya kullanıcılarından yüksek beğeni topladı. Listenin üçüncü sırasındaki Ziraat Bankası ise tüm kanallarda düzenli takipçi artışı ve ay boyunca tüketicilerini işlemlerini evden yapmaya davet ettiği postlarıyla öne çıktı.

SocialBrands mayıs ayı Top100 listesinde ilk 10'da yer alan diğer markalar ise sırasıyla Koç Holding, English Home, Turkcell, Abdi İbrahim İlaç, Halkbank, Baykar Savunma ve Türkiye İş Bankası oldu.

Markaların 23 Nisan Kutlamaları Dikkat Çekti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile kutladığımız TBMM'nin kuruluşunun 100. yılının salgını sebebiyle evden çıkamadığımız günlere denk gelmesi kutlamalara engel olmadı. 23 Nisan evlerde kutlanırken, markalar da sosyal medya paylaşımlarıyla mesajlarını iletti.

Öne çıkan içerikler arasında Turkcell'in kutlamalar için herkesi balkonlara davet ettiği “#EvdeBayramVar”, ING Türkiye'nin geçmiş yılların kutlama görüntülerini içeren “#BayramınAdıÇocuk Kendisi Büyük” ve Vestel'in “#SevgimizSığmazTaşar” reklam filmleri yer alıyor.

Türk Telekom'un drone yardımıyla çektiği çocukların evde kutlama görüntülerinden oluşan reklam filmi, Opet'in Cem Yılmaz ve küçük bir çocukla beraber evde bayram hazırlığı görüntülerini içeren video içeriği, Yapı Kredi ve İş Bankası'nın 23 Nisan filmleri ise öne çıkan diğer içerikler arasında yer aldı.

Koronavirüs mücadelesine markaların desteği sürüyor

Markalar, salgının ilk günlerinden itibaren “#evdekal” çağrıları ve bağışlar ile mücadeleye destek vermeye ve bu desteklerini sosyal medya aracılığıyla duyurmaya devam ediyor.

Abdi İbrahim İlaç, COVID-19'a karşı olumlu yanıt veren bir ilacın üretimine geçerek Sağlık Bakanlığı'na yıl boyunca bağışlayacağını duyurduğu video içeriğiyle sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. Baykar Savunma yerli solunum cihazı üretimine dair yayınladığı paylaşımla, Garanti BBVA ise 200 solunum cihazı bağışını duyurduğu “#NefesinNefesimTürkiye” videosuyla ve Defacto “Can Suyu” projesini anlattığı reklam filmiyle öne çıkıyor.

53 bin sosyal medya hesabı, 2 milyon ileti ve 1 milyardan fazla etkileşim incelendi

Sosyal medya takip platformu BoomSonar tarafından sunulan SocialBrands Top100 listesi, her ay olduğu gibi mayıs ayında da markaların performanslarını 30'dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendirdi. Liste, markalara ait 53 bin 432 hesaptan paylaşılan 2 milyon 163 bin ileti ve 1 milyar 631 milyon kullanıcı etkileşiminin SocialBrands algoritması tarafından teker teker incelenmesi yoluyla hesaplanıyor.