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Karantinaya alınan binada vaka sayısı 3'e çıktı

Karantinaya alınan binada vaka sayısı 3'e çıktı
Karantinaya alınan binada vaka sayısı 3'e çıktı

Antalya’da iki kişide korona virüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınan binadaki vaka sayısı 3’e çıktı.

 Muratpaşa ilçesi,Varlık Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci kat dairesinde yaşayan çiftin korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede yapılan testlerde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) pozitif çıkması sonrası filyasyon ekibi çalışma yaptı. Çiftin, yaşadığı 5 katlı 10 dairenin bulunduğu bina karantinaya alındı. Polis hem bina kapısına hem de çevresine güvenlik şeridi çekti. Bina giriş ve çıkışa kapatıldı. Binada yaşayanlar 14 gün karantina kuralına uyacak ve ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından karşılanacak. Çiftin hastanede tedavilerine devam edilirken, çocuklarında da virüsün pozitif çıktığı öğrenildi.

İsa Akar
 

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