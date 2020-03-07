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Karantina'ya alınan gemide 4 Rus var

Karantina'ya alınan gemide 4 Rus var
Karantina'ya alınan gemide 4 Rus var

ABD'de Korona virüsü tespit edilen geminin karantinaya alınmasından sonra Rusya tarafı 4 vatandaşının gemide bulunduğunu açıkladı.

ABD'nin San Francisco şehrinden hareket eden ve son olarak Kaliforniya eyaleti açıklarına demirleyen Grand Princess isimli turist gemisinde 21 kişide Korona virüsü vakası tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer tarafından geminin hareket ettiği yer olan San Francisco şehrine geri dönmesi istendi. 3 bin 500 kişinin bulunduğu gemi hala Kaliforniya'da beklerken ülkeler gemide bulunan vatandaşları ile ilgili kamuoyuna açıklamalar yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 11 - 21 şubat tarihlerinde seyahatte bulunan gemide 4 Rus vatandaşının bulunduğunu açıkladı. Bu kişilerde henüz korona virüsüne rastlanılmadığı belirtilirken Rusların hala gemide gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

Erhan Altıparmak
 

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