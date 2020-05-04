Karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile Kömürcü Mahallesi, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Alınan kararın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, mahallede dezenfekte uygulaması yapıldı. Sağlık ocağı, muhtarlık binası gibi ortak kullanım alanlarının yanı sıra mahallede sokaklar özenle dezenfekte edildi. Aynı zamanda Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere Mahalle Muhtarı Abdullah Aslan'a maske teslim edildi.

Mahalle Muhtarı Abdullah Aslan, zor zamanda yanlarında oldukları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.