Karantinaya uymayan pozitif vakalara şok dalga: 'Evde kal bilekliği'

Korona virüsle mücadele devam ederken durumu ağır olmayan pozitif veya temaslı kişiler evlerde tedavi görmeye devam ediyor. Bazı kişiler karantina kurallarına uymayarak başkalarının sağlığını tehlikeye atıyor. Samsun'da evlerde izolasyona uymayan 262 pozitif veya temaslı hasta haberini alan kaşif Mustafa Yiğit, kolları sıvadı. Daha önce kadın cinayetleri için elektronik kelepçe üreten Mustafa Yiğit, harekete geçerek karantinada kalması gerekenler için vericisi bulunan, elektro şok özelliği olan bir bileklik yaptı. Bileklik pozitif veya temaslı hastanın koluna bağlanıyor. Vericisi ise kapı dışına konuluyor. Evde çıkmaya çalışan hastaya bileklik aracılıyla elektro şok veriliyor.

Yaptığı alet ilgili bilgi veren Dünya Mucitleri, Evrensel, Araştırmalar ve Geliştirmeler Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda motor ustası Mustafa Yiğit, "Samsun'da 262 korona virüslü kişi evden çıkmış. Bu haberi gördükten sonra düşündüm. Bu kişiler için nasıl bir şey yapabilirim. Bu basite alınacak bir durum değildir. Bunun için kurallara uymamız gerekiyor. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Devlet sana bu tanıyı koyduysa ve 15 gün evde kal diyorsa bu kurala uymak gerekiyor. Telefondaki izleme ile insanların çıkmalarını engelleyemeyiz. Ben bu kelepçeyi daha önce kadın cinayetleri ile ilgilide yapmıştım. Şahsın gidip karşı tarafa zarar vermesini engelliyordu. Şok veriyordu bir adım attığında canını yakmaya başlıyordu. Evden çıkmaması gereken insanların bu şekilde kelepçe ile hem kendini güvenceye alacağız hem dışarıda millete bulaştırmasını engelleyeceğiz. Ölümcül bir şey değil sadece insanın canını yakıyor. Ne kadar ısrarcı olursa kademe kademe şiddeti arttırıyor" dedi.

Furkan Abrek Ünal

