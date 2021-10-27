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Karantinayı delip iş görüşmesine giden şahıstan ilginç diyalog: "Poz verelim en azından"

Karantinayı delip iş görüşmesine giden şahıstan ilginç diyalog:
Karantinayı delip iş görüşmesine giden şahıstan ilginç diyalog: "Poz verelim en azından"

Kırıkkale'de korona virüslü bir kişi, yaptığı iş görüşmesi sonrası jandarma tarafından yapılan GBT sorgusunda tespit edildi. Kamerayı karşısında görünce de "poz verelim en azından" dedi.

Karantinayı delip iş görüşmesine giden şahıstan ilginç diyalog: "Poz verelim en azından" - Tıkla İzle

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, korona virüsü ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler yapılıyor.

Asansör sektöründe çalışan Hacı Kaha Karaçelik (42), Zonguldak ilinde yaptığı iş görüşmesinin ardından Kayseri'ye giderken jandarma tarafından Kırıkkale'de durduruldu. Trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri, GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yaptı. Karaçelik'in eşinden dolayı Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen ekipler, karantina kuralını ihlal eden Karaçelik'e 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Karaçelik, ajans muhabiri tarafından görüntülenince de "Poz verelim en azından" dedi.

Hasan Ay
 

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