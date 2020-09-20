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Karantinayı ihlal eden 2 kişi Yedigöller'de gezerken yakalandı

Karantinayı ihlal eden 2 kişi Yedigöller'de gezerken yakalandı
Karantinayı ihlal eden 2 kişi Yedigöller'de gezerken yakalandı

Bolu’da karantinayı ihlal eden 2 kişi, Yedigöller Milli Parkı’nda gezerken yakalanarak, KYK yurduna yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan Yedigöller Milli Parkı'nda HES kodu uygulaması yapan jandarma ekipleri, kamp alanında bulunan 2 kişinin korona virüs temaslısı olduğunu tespit etti.

Karantinada olması geren 2 tatilcinin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çeviren ekipler, durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi, para cezası kesildikten sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Seyyide Nefise Yurduna götürüldü.

Faruk Çidem
 

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