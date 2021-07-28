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Karantinayı ihlal etti, "HES kodu" ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı

Karantinayı ihlal etti,
Karantinayı ihlal etti, "HES kodu" ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı

Kırıkkale'de korona virüs denetimi yapan ekipler, karantinada olması gerekirken insan yoğunluğunun en fazla olduğu caddede dolaşan genç vatandaşı "HES kodu" sorgusunda tespit etti. Karantinaya alınan riskli grubundaki gence 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Karantinayı ihlal etti, "HES kodu" ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı - Tıkla İzle

Kırıkkale'de korona virüsü (Covid-19) pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için gece saatlerine kadar denetim yapıldı. Valilik koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri ve polis, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve parklarda "HES kodu" ve maske kontrollerini gerçekleştirdi.

Atatürk Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturan Motosikletli Polis Timleri, vatandaşların "HES kodu" ve "GBT" (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. "HES kodu" sorgusunda temaslı olduğu tespit edilen Osman Y. (27), insan yoğunluğunun en fazla olduğu caddede dolaşırken yakalandı. PCR testi pozitif olan annesinden dolayı riskli gurubuna dahil olan Osman Y., filyasyon ekiplerince karantinaya götürüldü. 4 bin 50 lira da idari para cezası uygulandı.

Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, cadde, park ve kafe gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda maske kontrolleri yapıldı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarıldı. Bazı vatandaşlara da maske dağıtıldı. Kafe işletme sahiplerine de uyarı yapan ekipler, yakın derece akraba olmayan müşterilerin 60 santimetrelik mesafe kuralına uymaları istendi.


Hasan Ay
 

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