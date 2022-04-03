Kararsız sürücü karayolunu savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde bulunan Sanayi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Zülkif K.'nın kullandığı 07 JP 393 plakalı otomobil, önce köprünün çelik bariyerlerine, daha sonra aynı istikamette gitmekte olan Ali Ay'ın kullandığı 07 AFJ 595 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Her iki araçta bariyerlere çarparak hurdaya dönerken, 07 JP 393 plakalı otomobilin bariyerlere çarptığı sırada sağ ön tekeri koparak bariyerlerin arasında kaldı. Kazada can kaybı yaşanmazken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Nevzat Aydın yaralandı. Nevzat Aydın sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık ekibiyle hastaneye gitmek istemeyen ağzında ve yüzünde kanama olan otomobil sürücüsü Zülkif K.'nın daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olduğu öğrenildi.

Kazanın bariyerlere çarpan sürücünün gideceği yöne karar verememesinden dolayı meydana geldiği iddia edildi.

Kaza anı kamerada

Diğer taraftan kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde kaza yapan araçlardan birisinin önce bariyerlere, daha sonra diğer araca çarptığı görüldü.

Arif Kaplan

