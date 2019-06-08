Karaya oturan tekneyi itfaiye kurtardı

Öğle saatlerinde Altınova Mahallesi açıklarında dalga kıranlara yaklaşan Bonjour isimli yelkenli tekne sığ denizde karaya oturdu. Tekne sahibinin telefon ile yardım çağrısı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bağlı arama kurtarma botu bölgeye sevk edildi. Karaya oturan tekneye ulaşan ekipler evvela teknede mahsur kalan kişi ile irtibat kurdu. Daha sonra tekne itfaiye botuna bağlanarak oturduğu alandan çekilerek güvenli bir bölgeye sevk edildi.

Emrah Elmas - Suat Salgın