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Karaya vuran yunusu hayata döndürdü

Karaya vuran yunusu hayata döndürdü
Karaya vuran yunusu hayata döndürdü

Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vuran yunusu fark eden bir vatandaş, onu tekrar denize bırakarak hayatı döndürdü.

Karaya vuran yunusu hayata döndürdü - Tıkla İzle

İlçeye bağlı Güzelkent köyü sahilinde olta balıkçılığı yapan Mehmet Ersoy, deniz kıyısına vurmuş ve çırpınmakta olan yunusu fark etti. Yunusun yanına giden Ersoy, örnek davranış sergileyerek onu tekrar denize bıraktı. Canlanan yunus bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak gözden kayboldu.

Mehmet Ersoy, yaptığı açıklamada, karaya vuran yunusun sırtında hafif yara aldığını gördüğünü ve bu yüzden yorgun kaldığını düşünerek tekrar denize bıraktığını ve yeniden canlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yunus Celal Araz
 

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