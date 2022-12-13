İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karayazı'da terör operasyonu

Karayazı'da terör operasyonu
Karayazı'da terör operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyonla, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım yataklık ve işbirliği yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım yataklık ve işbirliği yaptığı tespit edilen M.Y. isimli kadına ait Karayazı ilçesi Ulucanlar Mahallesi'nde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet cep telefonu, 15 adet av tüfeği fişeği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. M.Y.'nin yakalanarak gözaltına alındığı ve adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

İLGİLİ HABER
Vanda terör operasyonları Van’da terör operasyonları
İLGİLİ HABER
Malatyada terör operasyonu: 2 tutuklama Malatya’da terör operasyonu: 2 tutuklama
İLGİLİ HABER
Mersindeki terör operasyonlarında 9 tutuklama Mersin'deki terör operasyonlarında 9 tutuklama

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.