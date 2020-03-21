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Karayip'te 10 Türk işçi mahsur kaldı

Karayip'te 10 Türk işçi mahsur kaldı
Karayip'te 10 Türk işçi mahsur kaldı

Çin’den başlayıp dünyaya yayılan Korona virüs salgını sonrasında Karayip Denizi’nde bulunan Canouan Adası’nda mahsur kalan 10 Türk, Türkiye’ye dönmek için yardım bekliyor.

Türkiye'ye dönmek için her yolu denediklerini fakat hiçbir havalimanının kendilerini kabul etmediğini, bulundukları Canouan Adası'nda da sağlık ocağı olmadıklarını ve bu yüzden endişe duyduklarını belirten işçiler Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor. 

Türk işçiler; Mertcan Gençer, Muhammet Karaaslan, Onur Balkan, Talat Çam, Özge Işın, Cem Karakaya, Mehmet Kaya, Mehmet Öztürk, Serkan Kibrit ve Hulusi Gökçe Özdere Türkiye'ye dönmek için yardım istedi. 

Sosyal medya üzerinden video çeken işçilerden Mertcan Gençer, "Buradaki çalışmamız sona erdiği için Konsolosluklarla görüştük. Ancak gittiğimiz her havalimanından geri çevrildik. Havalimanında bizi kabul etmediler. Burada bir vaka yok ancak civardaki adalarda koronavirüs görüldü. Bulunduğumuz adada herhangi bir sağlık kuruluşu yok. Bu nedenle çok endişeliyiz. Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz" dedi.

Ekrem Keser

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