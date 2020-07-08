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Karayolu karpuz tarlasına döndü!

Karayolu karpuz tarlasına döndü!
Karayolu karpuz tarlasına döndü!

Gaziantep-Adana kara yolunda devrilen minibüsün sürücüsü yaralanırken, karpuzlar ise yola saçıldı.

 Adana'dan yüklediği karpuz ile Hatay istikametine seyir eden K.T. yönetimindeki 31 M 3567 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kozdere Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, minibüsteki karpuzlar ise yola savruldu. Kazanın ardından kara yolunda karpuz tarlasını andıran görüntüler ortaya çıkarken, araçta bulunan yaklaşık 3 ton karpuzun zarar gördüğü öğrenildi.

Kaza yerine sevk edilen polis ekipleri, ikinci bir kazaya sebebiyet vermemek için yolda güvenlik tedbiri alındı. Olay yerine çağrılan kara yolu ekipleri tarafından karpuzlar yol kenarına alınırken, minibüs ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Devrilen minibüs ve etrafa saçılan karpuzların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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