Karayoluna inen geyik görenleri hayrete düşürdü

Otomobilin içindeki vatandaşlar bölgede çok ender görülen geyiği bir anda karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Geyik, bir süre aracın önünde durduktan sonra tekrar koşmaya başladı. Cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydeden otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan vatandaşlar geyiği bir süre takip ettiler.

Yaralı olduğu için karayoluna indiği ve kaçak avcılar tarafından vurularak yaralanmış olabileceği değerlendirilen geyik bir süre sonra ormanlık alana ilerleyerek gözden kayboldu.

Bülent Bostancı

