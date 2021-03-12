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Karayolunda dehşet anları: Minibüsün yolunu kesip bıçak ve sopayla saldırdılar

Karayolunda dehşet anları: Minibüsün yolunu kesip bıçak ve sopayla saldırdılar
Karayolunda dehşet anları: Minibüsün yolunu kesip bıçak ve sopayla saldırdılar

Samsun’da karayolunda seyir halindeki minibüsü durduran saldırganlar, araç sürücüsünü bıçaklayıp darp ettiler.

Karayolunda dehşet anları: Minibüsün yolunu kesip bıçak ve sopayla saldırdılar - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Akçay mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan A.C. idaresindeki 55 ACB 354 plakalı minibüs bir grup tarafından yolu kesilerek durduruldu. Araçtan inen kimliği belirsiz 4 kişi yol ortasında 46 yaşındaki A.C.'yi bıçaklayarak darp ettiler. Saldırıda 7 yerinden bıçaklanan A.C., çevredeki vatandaşlar tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı A.C. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bıçaklı saldırı olayı karayolundaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İsmail Can Çam
 

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