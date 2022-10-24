İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karayolu'nda geri geri gitti, cezadan kaçamadı

Karayolu'nda geri geri gitti, cezadan kaçamadı
Karayolu'nda geri geri gitti, cezadan kaçamadı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde karayolunda aracıyla geri geri giderek trafiği tehlikeye atan sürücü, saniye saniye kameralara yansıdı.

Akyazı ilçesi D-140 Karayolu'nun Akyazı Devlet Hastanesi mevkiinde 54 H 5521 plakalı cip, geri geri giderek trafiği tehlikeye attı. Görenlere şaşkınlık veren o anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülere ulaşan Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, harekete geçti. Trafiği tehlikeye atan sürücüye ışık ihlali ve ters yönde gitmekten toplam 2 bin 250 lira ceza kesildi.


Ali Yıldırım
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.