Karayolu'nda geri geri gitti, cezadan kaçamadı!

Akyazı ilçesi D-140 Karayolu'nun Akyazı Devlet Hastanesi mevkiinde 54 H 5521 plakalı cip, geri geri giderek trafiği tehlikeye attı. Görenlere şaşkınlık veren o anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülere ulaşan Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, harekete geçti. Trafiği tehlikeye atan sürücüye ışık ihlali ve ters yönde gitmekten toplam 2 bin 250 lira ceza kesildi.

Ali Yıldırım

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