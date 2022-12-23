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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 1 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, kent merkezi Doğan Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. S.Ç. (24) ve S.K'den (23) haber alamayan arkadaşları eve gitti. Evde, S.Ç ve S.K'yı baygın halde bulun arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Ç ve S.K'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirledi. S.Ç ve S.K 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ç burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan S.K'de Diyarbakır'a sevk edildi. S.Ç'nin cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Şeyh Musa Mezarlığı'na defnedildi.

Selami Deniz
 

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