Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı

Olay, Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balçıkhisar köyünde yaşayan Nazende Özdaş ve oğlu Beytullah Özdaş'ın evlerinden çıkmamasından şüphelenen komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne ve oğlu odada hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde anne Özdaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Beytullah Özdaş'ın ise yaşadığı, ancak bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri daha sonra Beytullah Özdaş'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Anne Nazende Özdaş'ın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Şuhut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tapılan tespitlerde anne ve oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Öte yandan, Nazende Özdaş'ın eşi Mehmet Özdaş'ın yaklaşık 40 gün önce kanserden dolayı öldüğü öğrenildi.