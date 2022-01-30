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Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü

Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü
Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba ve 5 yaşındaki kızı ise hastaneye kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü - Tıkla İzle

Olay, ilçeye bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ferhat (41) ve Yasemin Yüceay'a (34) komşuları telefonla ulaşamayınca, evlerine gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından adrese gelerek içeri giren polis ekipleri, anne ve 1 yaşındaki bebeği Yasin'i yatak odasında, baba ve 5 yaşındaki kızı İkra'yı da başka bir odada yerde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık çalışanları yaptıkları kontrolde anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, baba ve kızı evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, yapılan incelemede baba Yüceay'ın bir otelde çalıştığı ve yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 3 gündür evde ailesiyle karantinada olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Mehmet Demirci
 

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