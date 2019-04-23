Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Halil (80) ile eşi Selvi Kaya (80), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından evde baygın halde bulunan Kaya çifti, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Halil Kaya, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Erhan Subaşı