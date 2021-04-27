Karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar saati yemek yapmak için ocağı açan N.B., yemek pişirdikten sonra ocağı açık bıraktı. N.B., aniden rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde N.B.,'nin ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. N.B.,'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Gökay Başdan - Berktuğ Öncü

