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Karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, kocası ağır yaralandı

Karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, kocası ağır yaralandı
Karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, kocası ağır yaralandı

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybederken, kocası da ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesinde meydana gelen olayda, Hanife B. (73) ve kocası Bekir B.(74) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Hanife B.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralanan Bekir B. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hanife B.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alparslan Ötüken
 

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