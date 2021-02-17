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Karda araçları kayan sürücülerin zor anları kameralara yansıdı

Karda araçları kayan sürücülerin zor anları kameralara yansıdı
Karda araçları kayan sürücülerin zor anları kameralara yansıdı

İstanbul’da sabah saatlerinde kar etkisini artırınca sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar kar nedeniyle yokuşta kayarken, bazılarını vatandaşlar itti, o anlar kameraya yansıdı.

Karda araçları kayan sürücülerin zor anları kameralara yansıdı - Tıkla İzle

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor.

Kenti beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde etkisini artırınca sürücüler ve işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Başakşehir Güvercintepe'de yolda ilerlemeye çalışan sürücüler, yokuştan inmekte zorlandı. Araçlardan kimileri kayarken, ilerlemekte zorlanan bazı araçları vatandaşlar itti.

Sürücülerin kar nedeniyle yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı. Öte yandan Kağıthane'de kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bir ambulansa ise zincir takıldı.

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