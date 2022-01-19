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Karda kapanan TAG otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu

Karda kapanan TAG otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
Karda kapanan TAG otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Osmaniye’nin Bahçe ilçesi ve Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kısmı yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan otoyolda tırların oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Karda kapanan TAG otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu - Tıkla İzle

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı ilçesi bölümünde yol kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolda yüzlerce araç ve araç içerisindeki vatandaşlar mahsur kaldı. Yolun açılması ve yolda mahsur kalanların kurtarılması için il özel idare iş makineleri eşliğinde ilçe jandarma ekipleri, ilçe belediye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan otoyolda oluşan metrelerce tır kuyruğu drone ile havadan görüntülenirken, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan bölgeye gelerek son durumla ilgili sürücülere bilgiler verdi.

Öte yandan, kapanan yolda bekleyen bazı sürücüler çileyi eğlenceye dönüştürdü. Bir tır şoförü karın içerisine kattığı pekmezi yiyerek eğlendiğini söyledi.

Selçuk Kaya - Merden İslah

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