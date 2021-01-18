Karda kayan otomobil uçurumun kenarında son anda durabildi

Kaza Ankara'nın Çankaya İlçesi Yaşamkent Mahallesi 3230'uncu sokakta meydana geldi. 3222'inci caddede 06DM3285 plakalı otomobiliyle hareket halinde olan sürücü Dilan E. 3230'uncu sokağa geldiği esnada yollarında kar sebebiyle kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere doğru ilerledi. 50-60 metre kayan otomobil bariyerleri de geçerek 30 metre yükseklikte asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü Dilan E. ve araçta bulunan Ceyda P. İsimli kadın polis ekiplerince çıkarıldı. Otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşında bir yaralanma olmaz iken, araç olay yerine çağırılan çekici marifetiyle çekildi.

Mehmet Kalay

