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Karda kayıp düşen kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Karda kayıp düşen kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Karda kayıp düşen kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Burdur’da yaşlı kadın, kar üzerinde kayarak düştü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri karla kaplı yolda ilerleyemeyince itfaiye ekipleri yaşlı kadını sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Karda kayıp düşen kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti - Tıkla İzle

Burdur'un Bucak ilçesi Çavuşlar Mahallesinde meydana gelen olayda Gülden Avcı, evinden çıktığı sırada talihsizlik yaşadı.

Kar üzerinde dengesini kaybeden yaşlı kadın, kayarak düştü. Daha sonra komşularının yardımıyla evine giren Avcı'nın rahatsızlanmasının üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, karla kaplı eğimli yolu çıkamayınca itfaiye ekiplerinden talepte bulundu. İtfaiye ekipleri Avcı'nın evinin önüne kadar çıktı. Ardından Avcı'nın kollarına giren itfaiye ekipleri destek olarak araca kadar taşıdı.

Daha sonra sağlık ekiplerine yaşlı kadını ulaştırdı. Avcı sağlık ekipleri tarafında Bucak Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fadıl Kösedağ - Ömer Özdoğan
 

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