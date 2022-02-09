Karda mahsur kalan 21 kişiye ulaşmak için ekipler son 500 metreye ulaştı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkiisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından ekipleri koordine ediyor. Milli parkın Sarıkız bölgesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, çalışmalara devam edildiğini söyledi. Mahsur kalan ekiplere yaklaşık 1 kilometre mesafe kaldığını belirten Şıldak, şöyle konuştu;



"Makine arızaları yaşadık, yeni makineler sevk ediyoruz. Ekipler yaya da ulaşmaya çalışacaklar. Helikopter de talep ettik, tüm imkanları kullanıyoruz. Şu an itibariyle orada mahsur kalan arkadaşlarımızın yakıt sıkıntıları yok. Sağlık durumları iyi, o yönden problem yok. Şartlar zor, şu an bulunduğumuz yer bizi aldatıyor, burada hava iyi ama yukarısı çok kötü. Hala kısmen tipi var. Helikopterle alma durumumuz da olabilir."

Vali Şıldak, mahsur kalan askeri personel ve belediye ekibiyle telefonla irtibat halinde olduklarını kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" denildi.

Hava Kuvvetlerine bağlı Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'nden Cougar tipi arama kurtarma helikopteri kalkacak.





Emrah Elmas

