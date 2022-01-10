Karda mahsur kalan ambulansı köylüler traktörle çekerek yaralıya ulaştırdı

Kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracı ile şarampole yuvarlanarak takla atarken, kazaya müdahale için gelen ambulans, köylülerin yardımı ile yaralıya ulaştı. O anlar sosyal medya hesaplarından anbean yayınlandı.

Saimbeyli'de kaza mahalline hareket eden 112 sağlık ekipleri, karlı yolda zor anlar yaşadı. 112 sağlık ekiplerinin yardımına traktörleri ile çiftçiler koştu. Traktörün çektiği ambulans yaralıya ulaşmayı başarırken, o anlar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Beril Solmuşgül

