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Karda mahsur kalan hasta vatandaşın imdadına jandarma yetişti

Karda mahsur kalan hasta vatandaşın imdadına jandarma yetişti
Karda mahsur kalan hasta vatandaşın imdadına jandarma yetişti

Bitlis merkeze bağlı Kömüryakan köyünde hastaneye götürdüğü eşi ile yolda mahsur kalan vatandaş jandarma ve özel idare ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis il merkeze bağlı Kömüryakan köyünde ikamet eden Şevket İletmiş isimli vatandaş rahatsızlanan eşini Bitlis Devlet Hastanesine götürmek için özel aracı ile yola çıktığı esnada olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Kömüryakan-Konuksayar köyleri arasında mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşın Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarından yardım talebinde bulunması üzerine, görevlendirilen devriye ve İl Özel idaresi ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye ulaşmaları sağlanmıştır" denildi.

Vahit Olcay

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