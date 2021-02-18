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Karda poşetle kayan gençlerin eğlencesi kötü bitti

Karda poşetle kayan gençlerin eğlencesi kötü bitti
Karda poşetle kayan gençlerin eğlencesi kötü bitti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde karda yokuş aşağı kayan 3 genç, yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarparak yola savruldu.

Karda poşetle kayan gençlerin eğlencesi kötü bitti - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan yokuş yolda eğlenmeye çıkan gençler, poşetle kaymaya başladı. Aynı poşete oturarak yokuşun başından kaymaya başlayan 3 genç ise yokuşun yarısında bir elektrik direğine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan gençler, yola düştü. Eğlenme çabaları kötü sonla biten gençlerin elektrik direğine toslama anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Mustafa Taşören

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