İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karda üşüyen kedi ısınmak için yolda yürüyen vatandaşın üzerine çıktı

Karda üşüyen kedi ısınmak için yolda yürüyen vatandaşın üzerine çıktı
Karda üşüyen kedi ısınmak için yolda yürüyen vatandaşın üzerine çıktı

Alibeyköy’de karda üşüyen kedi ısınmak için yolda yürüyen bir vatandaşın üzerine çıktı. Kediyi ısıtmak için montunun içine alan vatandaş daha sonra evine götürdü.

Karda üşüyen kedi ısınmak için yolda yürüyen vatandaşın üzerine çıktı - Tıkla İzle

Alibeyköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle üşüyen kedi ısınmak için bir vatandaşın üzerine çıktı. Kediyi montunun içine alıp ısıtan Ömer Parlakkılıç ardından üşüyen hayvanı evine götürdü. Kış bitene kadar kediye bakacağını söyleyen Parlakkılıç, havalar ısınınca doğaya bırakacağını söyledi. Parlakkılıç, “Benim kedim değil büyük bir ihtimalle ayakları üşüdüğü için üzerime çıktı. Isınması için kediyi eve götüreceğim. Kedi çok üşümüş titriyor. Ben eve gidiyordum kediyle yolda karşılaştık. Biraz ısınsın sonra doğasına salacağım. Patileri buz tutmuş” şeklinde konuştu.

Murat Horoz

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.