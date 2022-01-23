Karda yolda kalanlar onu arıyor

Uludağ'ın eteklerinde bulunan Zeyniler köyü çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Kış aylarında köyün rakımı yüksek olduğu için köyün yolları karla kaplanıyor. Köyün yokuşlarında kalanların imdadına köy sakinlerinden Halil İbrahim Kurt koşuyor. Hemen 4x4 arazi aracıyla mahsur kalanların yanına giden Kurt, onları aracına alıp köye kadar ulaştırıyor. Köy yolunda kimseyi yollarda bırakmadığını ifade eden yardımsever köylü, herkes tarafından takdir ediliyor.

Köy yolunda mahsur kalan herkesin bir telefonla yardımına koştuğunu ifade eden Halil İbrahim Kurt, "Zeyniler köyü Uludağ'ın eteklerinde. Köyümüzde kadınların işlettiği kahvaltı salonu var. Buraya çok sayıda kişi geliyor. Köyümüz Bursa'ya 10 dakika uzaklıkta ama rakımı yüksek olduğu için kışın çok kar yağıyor. Köye gelenler köyün yokuşlu yollarında karda mahsur kalıyor. Ben de 4x4 arazi aracımla gidip onları aracımla kaldığı yerden alıp, köye ulaşmalarını sağlıyorum. Bu işi gönüllü olarak yapıyorum. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum" dedi.

Burak Türker

