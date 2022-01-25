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Kardan adamın kafasını yumrukla yıkıp, şapkasını çaldılar!

Kardan adamın kafasını yumrukla yıkıp, şapkasını çaldılar!
Kardan adamın kafasını yumrukla yıkıp, şapkasını çaldılar!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde iki kişinin, kardan adamın kafasını yumrukla yıkmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı dakikalar içerisinde olay yerinden geçen bir başka kişinin ise kardan adamın kafasını önce yerine koymaya çalıştığı, bunu yapamayınca kardan adamın kafasında bulunan şapkayı kendi kafasına takıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kardan adamın kafasını yumrukla yıkıp, şapkasını çaldılar! - Tıkla İzle

Olay dün gece saat 20.58 sıralarında Sorgun Ankara Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Kent merkezinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından bir işyerinin önünde esnaf kardan adam yaptı. Sabah uyandıklarında işyerlerinin önündeki kardan adamın kafasının koptuğunu gören esnaflar güvenlik kamerasını incelediler. Görüntülerde iki kişinin, kardan adamın kafasını yumrukla yıktığı, bir başka kişinin ise kardan adamın kafasını önce yerine koymaya çalıştığı, bunu yapamayınca kardan adamın kafasında bulunan şapkayı kendi kafasına takıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Rukiye Yılmaz

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